Haiti senza pace: terremoto di 5.3 gradi, almeno due le vittime (Di martedì 25 gennaio 2022) L'isola di Haiti è ancora colpita dal terremoto. Una scossa di magnitudo 5.3 della scala Richter si è verificata nella giornata di ieri a pochi giorni dall'anniversario del devastante sisma del 2010. almeno due persone sono morte e circa cinquanta i feriti, con bilancio ancora provvisorio. Duecento le case distrutte e altre seicento danneggiate. Solamente lo scorso agosto un altro terremoto causò la morte di oltre 2.200 persone distruggendo migliaia di edifici. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

