Guido Silvestri: «Vi spiego perché con la variante Omicron possiamo sperare nella fine della pandemia» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il professor Guido Silvestri in un articolo pubblicato oggi da Repubblica spiega che con la variante Omicron e la possibile endemizzazione di Covid-19 possiamo sperare nella fine della pandemia. Il docente della Emory University spiega che i dati di oggi ci dicono che Omicron è più trasmissibile rispetto a Delta e alle altre varianti, ma è meno patogenica. La riduzione della mortalità, secondo alcuni studi, arriva al 91%. La sua minore patogenicità è legata alla minore capacità di attaccare i polmoni e alla tendenza a rimanere nei bronchi. E quando infetta, colpisce anche i vaccinati provocando però una malattia più lieve. Quindi, spiega Silvestri, ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Il professorin un articolo pubblicato oggi da Repubblica spiega che con lae la possibile endemizzazione di Covid-19. Il docenteEmory University spiega che i dati di oggi ci dicono cheè più trasmissibile rispetto a Delta e alle altre varianti, ma è meno patogenica. La riduzionemortalità, secondo alcuni studi, arriva al 91%. La sua minore patogenicità è legata alla minore capacità di attaccare i polmoni e alla tendenza a rimanere nei bronchi. E quando infetta, colpisce anche i vaccinati provocando però una malattia più lieve. Quindi, spiega, ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: Il virologo: l’endemizzazione di Covid-19 è vicina, bisogna continuare a vaccinare - Open_gol : Il virologo: l’endemizzazione di Covid-19 è vicina, bisogna continuare a vaccinare - scherlockrosson : RT @BelpietroTweet: Illustri scienziati come Guido Silvestri hanno dubbi sul metodo di conteggio dei decessi, mentre i dati sui no vax che… - LorenzoTabella : RT @BelpietroTweet: Illustri scienziati come Guido Silvestri hanno dubbi sul metodo di conteggio dei decessi, mentre i dati sui no vax che… - mikelibramania : RT @LaVeritaWeb: Illustri scienziati come Guido Silvestri hanno dubbi sul metodo di conteggio dei decessi, mentre i dati sui no vax che arr… -