Grande Fratello Vip, Delia Duran: «Tradita e derubata dal mio ex marito, mi ha preso tutto»: chi è l'uomo? FOTO (Di martedì 25 gennaio 2022) Delia Duran non sembra trovare pace; la gieffina sta facendo i conti con l'infedeltà di Alex Belli (mascherata da chimica artistica), ma in passato ha subìto violenze dal suo ex marito Marco Nerozzi. Chi è lui? Leggi anche: Gf VIP, Signorini butta fuori Alex Belli: cosa è successo ieri sera? VIDEO Delia Duran parla del...

