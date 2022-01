Grande Fratello Vip, Davide Silvestri incontra il padre malato di maculopatia: “Ha perso quasi completamente la vista. Eccomi papà, sono qui! Mi vedi?” (Di martedì 25 gennaio 2022) Come ogni puntata del Grande Fratello Vip che si rispetti anche ieri 24 gennaio, alcuni concorrenti hanno ricevuto una sorpresa. In special modo Davide Silvestri ha potuto incontrare il padre Andrea, affetto da maculopatia (malattia dell’occhio che colpisce appunto la macula, l’area che si trova al centro della retina). “Il papà ha sempre creduto in lui, quando Davide non aveva un lavoro lo ha portato con sé e gli ha detto: ‘Vieni in fabbrica con me a fare l’operaio'”, ha esordito il conduttore Alfonso Signorini invitando poi l’attore di Vivere a ripercorrere la propria infanzia. “Ero un rompipa**e, papà mi chiamava ‘bastian contrario’ , non mi piacevano le regole”, ha raccontato. Poi, parlando del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Come ogni puntata delVip che si rispetti anche ieri 24 gennaio, alcuni concorrenti hanno ricevuto una sorpresa. In special modoha potutore ilAndrea, affetto da(malattia dell’occhio che colpisce appunto la macula, l’area che si trova al centro della retina). “Ilha sempre creduto in lui, quandonon aveva un lavoro lo ha portato con sé e gli ha detto: ‘Vieni in fabbrica con me a fare l’operaio'”, ha esordito il conduttore Alfonso Signorini invitando poi l’attore di Vivere a ripercorrere la propria infanzia. “Ero un rompipa**e,mi chiamava ‘bastian contrario’ , non mi piacevano le regole”, ha raccontato. Poi, parlando del ...

