“Governo frena Superbonus 110% e agevolazioni per ristrutturazioni” (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il presidente di Federcepicostruzioni, il salernitano Antonio Lombardi, ha inoltrato una lettera a tutti i deputati e senatori. Lombardi chiede di modificare – in fase di conversione in legge – una norma del decreto legge Sostegni-ter “destinata altrimenti a produrre gravissimi effetti sul mercato dell’edilizia, a frenare l’interesse verso il Superbonus 110% e le altre agevolazioni vigenti per le ristrutturazioni e addirittura ad aprire contenziosi sui rapporti in essere tra imprese e committenti dei lavori”. Lombardi spiega. “Ci appelliamo ai nostri parlamentari affinché in fase di conversione in legge del decreto, non sfuggano gli effetti devastanti di una norma, troppo superficialmente adottata dal Governo, che vanificherà del tutto quanto di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il presidente di Federcepicostruzioni, il salernitano Antonio Lombardi, ha inoltrato una lettera a tutti i deputati e senatori. Lombardi chiede di modificare – in fase di conversione in legge – una norma del decreto legge Sostegni-ter “destinata altrimenti a produrre gravissimi effetti sul mercato dell’edilizia, are l’interesse verso ile le altrevigenti per lee addirittura ad aprire contenziosi sui rapporti in essere tra imprese e committenti dei lavori”. Lombardi spiega. “Ci appelliamo ai nostri parlamentari affinché in fase di conversione in legge del decreto, non sfuggano gli effetti devastanti di una norma, troppo superficialmente adottata dal, che vanificherà del tutto quanto di ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Governo frena Superbonus 110% e agevolazioni per ristrutturazioni' ** - ninaoraloso : RT @OsservaMy: Io ho un concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, impone… - Max06194502 : @Adnkronos Stanno a morire tante persone ma che frena...sto cazzo frena tra la popolazione c e il panico.....se non… - LNN999 : RT @GiancarloDeRisi: Quirinale, al via la prima votazione alla Camera. Salvini vede Letta: dialogo aperto. Tajani: 'Non accettiamo veti sui… - GiancarloDeRisi : Quirinale, al via la prima votazione alla Camera. Salvini vede Letta: dialogo aperto. Tajani: 'Non accettiamo veti… -