Golpe in Burkina Faso, i militari arrestano il presidente (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il Burkina Faso, come la Guinea e il Mali, e' finito nella mani dei militari. Nel poverissimo Paese dell'Africa occidentale, schiacciato da quasi un decennio di brutalita' jihadista, forze ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il, come la Guinea e il Mali, e' finito nella mani dei. Nel poverissimo Paese dell'Africa occidentale, schiacciato da quasi un decennio di brutalita' jihadista, forze ...

Advertising

Avvenire_Nei : Africa. Golpe militare in Burkina Faso, sequestrato il presidente e alcuni ministri - razorblack66 : RT @ImolaOggi: Golpe in Burkina Faso. Nel poverissimo Paese dell'Africa occidentale, schiacciato dalla brutalita' jihadista, forze armate h… - ImolaOggi : Golpe in Burkina Faso. Nel poverissimo Paese dell'Africa occidentale, schiacciato dalla brutalita' jihadista, forze… - afrofocus : RT @BenFranceschini: #BurkinaFaso ???? - Il #G5Sahel condanna il golpe. Dei 5 Paesi che lo compongono, tuttavia: #Ciad ???? con Consiglio milit… - 2014Monaco : RT @AdolfoTasinato: Colpo di stato in Burkina Faso: l’ennesimo in un governo africano #geopolítica #BurkinaFaso #golpe da @ofcs_report http… -