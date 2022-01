Gli ex agenti di Osimhen contro il Napoli: chiedono il pagamento della mediazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli ex agenti di Osimhen (gli stessi che hanno curato il passaggio di Insigne al Toronto) hanno presentato al Coni un’istanza arbitrale contro il Napoli, ed in particolare contro De Laurentiis. È quanto si legge da questa breve nota apparsa sul sito del Coni stesso. Hanno chiesto alla società partenopea il pagamento di ulteriori somme legate al lavoro di mediazione prestato per concludere l’operazione che ha portato il nigeriano all’ombra del Vesuvio. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento agenti Sportivi del CONI, dalla società Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in persona del legale rappresentante, dott. Andrea D’Amico, contro la Società Sportiva ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli exdi(gli stessi che hanno curato il passaggio di Insigne al Toronto) hanno presentato al Coni un’istanza arbitraleil, ed in particolareDe Laurentiis. È quanto si legge da questa breve nota apparsa sul sito del Coni stesso. Hanno chiesto alla società partenopea ildi ulteriori somme legate al lavoro diprestato per concludere l’operazione che ha portato il nigeriano all’ombra del Vesuvio. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del RegolamentoSportivi del CONI, dalla società Pasqualin D’Amico Partners s.r.l., in persona del legale rappresentante, dott. Andrea D’Amico,la Società Sportiva ...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, spostato a domani l'incontro con gli agenti di #Lazetic per definire l'operazione della punta classe 2004… - AntoVitiello : ?? #Milan, previsto in giornata l'incontro con gli agenti di Marko #Lazetic per definire l'operazione. Alla Stella R… - marcoconterio : ?? ?? Gli agenti di Alvaro #Morata sono a Milano. Incontro in vista con la #Juventus per Juabma Lopez e Marco Busiel… - Danygobbosud : RT @JTFCNews: Gli agenti di #Vlahovic sono arrivati a Torino. Domani ci sarà l'ultimo incontro per ''ufficializzare''l'operazione. Poi il v… - Giusepp84623364 : RT @CalcioFinanza: Gli agenti di Osimhen ricorrono al Coni contro il Napoli -