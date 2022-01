Gli avvistamenti stellari alle sfilate dell'Alta Moda francesi (Di martedì 25 gennaio 2022) «La Haute Couture vive sospesa tra due mondi, uno più visibile, scenografico e affascinante, l’altro meno visibile e poco conosciuto, che però è quello che conserva e nutre il sapere. E questa collezione è una messa in luce dell’importanza del sapere che ha la Moda». Così Maria Grazia Chiuri ha raccontato la sua collezione Christian Dior Haute Couture primavera estate 2022 direttamente dal backstage prima della sfilata. Fuori: le celeb, gli amici di ieri e di oggi, gli influencer, le star. Pochi, visti i tempi, ma buoni. L’immancabile? Senza ombra di dubbio: Chiara Ferragni, fedele seguace della maison. Lo stile delle star alle ... Leggi su iodonna (Di martedì 25 gennaio 2022) «La Haute Couture vive sospesa tra due mondi, uno più visibile, scenografico e affascinante, l’altro meno visibile e poco conosciuto, che però è quello che conserva e nutre il sapere. E questa collezione è una messa in luce’importanza del sapere che ha la». Così Maria Grazia Chiuri ha raccontato la sua collezione Christian Dior Haute Couture primavera estate 2022 direttamente dal backstage primaa sfilata. Fuori: le celeb, gli amici di ieri e di oggi, gli influencer, le star. Pochi, visti i tempi, ma buoni. L’immancabile? Senza ombra di dubbio: Chiara Ferragni, fedele seguacea maison. Lo stilee star...

Advertising

LoGnuSagace : @fisicoperaria In classifica metto Ronaldo inarrivabile, Guardiola secondo anche grazie ai particolari succulenti (… - tuttoggi : Si moltiplicano gli avvistamenti di lupi, sempre di più vicino... #cronaca #umbria - Fercorreaastro : Tutto pronto per il corso tenuto dall'Università del Michigan UFOs: Scanning the skies Esplora le possibili spieg… - Tullia01 : RT @RaiNews: Dal 1 Ottobre ad oggi sono stati 148 gli avvistamenti, quasi quotidiani di velivoli cinesi, ma mai così tanti in un solo giorn… - MatteoGusberti : RT @RaiNews: Dal 1 Ottobre ad oggi sono stati 148 gli avvistamenti, quasi quotidiani di velivoli cinesi, ma mai così tanti in un solo giorn… -