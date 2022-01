Giustizia | tribunale Napoli intitolato a Criscuolo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Da oggi il palazzo didiad Alessandro, giurista di lungo corso, già presidente della Corte Costituzionale tra il 2014 e il 2016 di cui è stato giudice dal 2008, scomparso a marzo di due anni fa. “Un protagonista dell’intera esperienza giudiziaria italiana – lo ricorda il Guardasigilli Marta Cartabia che lo stessovolle vicepresidente ai tempi della Consulta – e che aveva una dote rara: era un uomo che sapeva cedere il passo. Non solo non amava i protagonismi e la ribalta, volentieri cedeva il passo ad altri, con i suoi modi sempre eleganti, sempre raffinati, ispirati forse proprio da quella naturale nobile umiltà che lo caratterizzava”. “Sandro– ha ricordato Cartabia – fu ...

