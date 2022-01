Giustizia, il ministro Cartabia a Napoli: Criscuolo garante della costituzione (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è detta grata per la possibilità di celebrare l?intitolazione del palazzo di Giustizia napoletano al magistrato Alessandro Criscuolo, scomparso a marzo del 2020. Eccola Marta... Leggi su ilmattino (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è detta grata per la possibilità di celebrare l?intitolazione del palazzo dinapoletano al magistrato Alessandro Criscuolo, scomparso a marzo del 2020. Eccola Marta...

Advertising

CarloCalenda : PD-5S “ragionano su Riccardi”; Renzi “ragiona su Casini”;La destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona. Eppu… - emmabonino : Intervenendo dopo la relazione del Ministro #Cartabia sull'amministrazione della giustizia ho sottolineato che res… - deidesk : Il dott. Franco Frattini, già ministro degli Esteri del gov. Berlusconi ter, è stato nominato qualche giorno fa pre… - Carlo08028556 : @BelpietroTweet pateracchio tecnico, invece quello di far nominare Previti ministro di Giustizia , nel '94 che tipo… - MarySpes : RT @cala_l_asso: ma era un ex ministro della Giustizia il patrocinante della causa di un ricchissimo gruppo privato (che vince miliardi di… -