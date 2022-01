Giudice Sportivo Serie A | gli squalificati per la ventiquattresima giornata

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha comunicato la lista dei calciatoriper la prossimadiA in pausa per gli impegni delle Nazionali, ma intanto ilha comunicato la lista dei calciatoriper la prossima, la. CALCIATORI ESPULSICambiaso (Genoa): 1Ekdal (Sampdoria): 1Odriozola (Fiorentina): 1Veseli (Salernitana): 1CALCIATORI NON ESPULSI Deulofeu (Udinese): 1Joao Pedro (Cagliari): 1Hickey (Bologna): 1Locatelli (Juventus): 1 ...

Advertising

DiMarzio : #BolognaInter, il club nerazzurro farà ricorso rispetto alla decisione di rinvio della gara ??… - sportface2016 : +++#UdineseSalernitana, la decisione del giudice sportivo: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani+++ - sportface2016 : +++Giudice Sportivo: #BolognaInter nessuno 0-3 a tavolino, va giocata+++ #SerieA - buoncalcio : Giudice Sportivo, Cambiaso salta #RomaGenoa. Nessuno stop tra i giallorossi - TuttoHellasVer1 : Giudice Sportivo: squalifica di un turno per Simeone -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A Serie A in pausa per gli impegni delle Nazionali, ma intanto ilha comunicato ...Commenta per primo Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di ...Sono 11 i giocatori fermati per una giornata dal giudice sportivo dopo la ventitreesima giornata di Serie A. Si tratta di Andrea Cambiaso (Genoa), Albin Ekdal (Sampdoria), Alvaro Odiorzola (Fiorentina ...Il Giudice Sportivo ha stoppato per un turno undici giocatori di Serie A che salteranno dunque la 24esima giornata: Hickey (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Odriozola (Fiorentina), Cambiaso (Genoa), L ...