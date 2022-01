Giovanna Botteri: “Ho avuto il Covid-19, il vaccino mi ha salvato” (Di martedì 25 gennaio 2022) Giovanna Botteri ha raccontato a Domenica In di aver avuto il Covid-19: la giornalista ha confessato che senza i vaccini sarebbe potuta finire in ospedale. Anche Giovanna Botteri ha avuto il Covid-19: la giornalista RAI ha raccontato a "Domenica In" la sua odissea dopo essere stata contagiata dalla variante Omicron. L'inviata Rai avrebbe dovuto fare la terza dose a gennaio ma la doppia copertura l'ha salvata dall'ospedalizzazione. Giovanna Botteri ha raccontato agli italiani la nascita del Covid-19 in Cina, la giornalista era l'inviata della RAI a Pechino in quei giorni in cui il virus per gli europei era ancora una minaccia molto lontana. La prima ondata del Coronavirus, fortunatamente, non ha colpito ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)ha raccontato a Domenica In di averil-19: la giornalista ha confessato che senza i vaccini sarebbe potuta finire in ospedale. Anchehail-19: la giornalista RAI ha raccontato a "Domenica In" la sua odissea dopo essere stata contagiata dalla variante Omicron. L'inviata Rai avrebbe dovuto fare la terza dose a gennaio ma la doppia copertura l'ha salvata dall'ospedalizzazione.ha raccontato agli italiani la nascita del-19 in Cina, la giornalista era l'inviata della RAI a Pechino in quei giorni in cui il virus per gli europei era ancora una minaccia molto lontana. La prima ondata del Coronavirus, fortunatamente, non ha colpito ...

