Giovani X Cambiare nomina il nuovo direttivo (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) – Il sodalizio fondato e presieduto dal giovane Aniello Di Santillo ha l’ambizione di crescere nel territorio Sant’Arpinese. Dopo la recente dichiarazione per chiedere lumi all’amministrazione comunale sullo stato dei lavori dell’ex vasca castellone il movimento torna a far parlar di sè con l’ingresso dell’avvocato Domenico Pezzella candidato alle scorse elezioni con insieme con di santo sindaco. A tal proposito, Di Santillo dichiara: “abbiamo voglia di fare e non ci fermeremo di fronte a nulla, stiamo mettendo su un gruppo forte e coeso che ha lo scopo di tutelare tutti i cittadini. L’idea è quella di aggregare tanti Giovani che hanno voglia come me di far sentire la loro voce, alimentata dalla voglia di fare e della coerenza che mai verrà a mancare”. “Daremo massima attenzione alle periferie. In campagna elettorale ho ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Arpino (Ce) – Il sodalizio fondato e presieduto dal giovane Aniello Di Santillo ha l’ambizione di crescere nel territorio Sant’Arpinese. Dopo la recente dichiarazione per chiedere lumi all’amministrazione comunale sullo stato dei lavori dell’ex vasca castellone il movimento torna a far parlar di sè con l’ingresso dell’avvocato Domenico Pezzella candidato alle scorse elezioni con insieme con di santo sindaco. A tal proposito, Di Santillo dichiara: “abbiamo voglia di fare e non ci fermeremo di fronte a nulla, stiamo mettendo su un gruppo forte e coeso che ha lo scopo di tutelare tutti i cittadini. L’idea è quella di aggregare tantiche hanno voglia come me di far sentire la loro voce, alimentata dalla voglia di fare e della coerenza che mai verrà a mancare”. “Daremo massima attenzione alle periferie. In campagna elettorale ho ...

Advertising

anteprima24 : ** Giovani X Cambiare #Nomina il nuovo #Direttivo ** - MishelNishku10 : @Pirichello In anzitutto deve cambiare lo staff atletico. Poi iniziare a prendere giovani con doti tecniche e non p… - _logica_mente_ : @Freddy_Ray @farted94 quindi basi tutto sull'esplosione di un giocatore che ad alti livelli non ha mai giocato e su… - giomo2 : RT @Chi_e_ilpadrone: 24gennaio giornata Mondiale dell’Educazione, istituita dalle Nazionali Unite. Il tema di quest’anno è: “Cambiare rot… - Greci02810311 : @reportrai3 Comico ma solo per dire.i cinesi da anni applicano la strategia in cui ogni loro emigrato all'estero è… -