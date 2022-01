Giornata nera per Draghi, nerissima per Letta. Il leader del Pd è il primo sponsor del premier al Quirinale. Ma ai veti degli alleati si sommano quelli di molti dem (Di martedì 25 gennaio 2022) La partita sul presidente della Repubblica continua a intrecciarsi con quella che riguarda la sopravvivenza del Governo: da qui la difficoltà in cui si trovano a lavorare le forze politiche e i loro leader. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, l’apertura di un canale di comunicazione fra Enrico Letta e Matteo Salvini è una gran bella notizia. Lo è meno, però, il veto della Lega (leggi l’articolo) sul nome del premier Mario Draghi per il Quirinale di cui lo stesso Letta è il più grande sponsor. SOLO CONTRO TUTTI. Ai leader il compito di trovare la quadra e l’impresa non appare affatto semplice. Da una parte c’è Forza Italia che appare sempre di più come “un esercito in rotta”; dall’altra c’è il M5S che, “pur essendo il partito di maggioranza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) La partita sul presidente della Repubblica continua a intrecciarsi con quella che riguarda la sopravvivenza del Governo: da qui la difficoltà in cui si trovano a lavorare le forze politiche e i loro. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, l’apertura di un canale di comunicazione fra Enricoe Matteo Salvini è una gran bella notizia. Lo è meno, però, il veto della Lega (leggi l’articolo) sul nome delMarioper ildi cui lo stessoè il più grande. SOLO CONTRO TUTTI. Aiil compito di trovare la quadra e l’impresa non appare affatto semplice. Da una parte c’è Forza Italia che appare sempre di più come “un esercito in rotta”; dall’altra c’è il M5S che, “pur essendo il partito di maggioranza ...

