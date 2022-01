Giornata della Memoria, medaglie d'onore alla memoria di due cittadini deportati nei lager nazisti (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Aquila - In occasione della ricorrenza della Giornata della memoria, giovedi 27 gennaio, alle ore 10:00, si svolgerà presso la Prefettura dell'Aquila, nel rispetto delle normative anti covid, una cerimonia di consegna di medaglie d’onore ai familiari di due militari che furono deportati ed internati nei lager nazisti, alla presenza dei rappresentanti dei comuni di residenza, a riconoscimento morale del loro sacrificio e come monito e ricordo per le future generazioni. I due deportati insigniti delle medaglie d'onore sono: LORENZO MACERONI (deceduto)militare – luogo di internamento STALAG I A periodo di deportazione dall’ 08/09/1943 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Aquila - In occasionericorrenza, giovedi 27 gennaio, alle ore 10:00, si svolgerà presso la Prefettura dell'Aquila, nel rispetto delle normative anti covid, una cerimonia di consegna did’ai familiari di due militari che furonoed internati neipresenza dei rappresentanti dei comuni di residenza, a riconoscimento morale del loro sacrificio e come monito e ricordo per le future generazioni. I dueinsigniti delled'sono: LORENZO MACERONI (deceduto)militare – luogo di internamento STALAG I A periodo di deportazione dall’ 08/09/1943 ...

