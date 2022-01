Giornale: il Milan riflette sul rinnovo di Ibrahimovic (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Milan riflette sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale. “Di sicuro Ibra non è più forte con i gol come una volta”. L’ultima rete a San Siro risale al 12 settembre contro la Lazio. Contro la Juve è riuscito a stare in campo per una ventina di minuti prima di cedere al riacutizzarsi della vecchia infiammazione al tendine di Achille. Un’infiammazione che si addebita al terreno di gioco. “«Colpa del terreno di San Siro», raccontano i portavoce dallo spogliatoio. Può essere. La conferma, indiretta, è che lo svedese non è stato sottoposto a nessun accertamento clinico da parte dello staff sanitario rossonero”. Ma il club riflette. “È il caso di pensare a un rinnovo di Ibra 41 enne per fargli giocare, eventualmente, il mondiale? A Pioli e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilsuldi Zlatan. Lo scrive Franco Ordine su Il. “Di sicuro Ibra non è più forte con i gol come una volta”. L’ultima rete a San Siro risale al 12 settembre contro la Lazio. Contro la Juve è riuscito a stare in campo per una ventina di minuti prima di cedere al riacutizzarsi della vecchia infiammazione al tendine di Achille. Un’infiammazione che si addebita al terreno di gioco. “«Colpa del terreno di San Siro», raccontano i portavoce dallo spogliatoio. Può essere. La conferma, indiretta, è che lo svedese non è stato sottoposto a nessun accertamento clinico da parte dello staff sanitario rossonero”. Ma il club. “È il caso di pensare a undi Ibra 41 enne per fargli giocare, eventualmente, il mondiale? A Pioli e ...

Advertising

napolista : Giornale: il Milan riflette sul rinnovo di #Ibrahimovic In casa non segna da settembre. È il caso di pensare a un… - ilrossoeilnero2 : @Gazzetta_it Ma a sto giornale hanno istituito l angolo ' vomito quotidiano sul milan' o fanno proprio così? - Qualitacclarata : @ChristianTolve Giornale che, almeno sul Milan, ha perso ogni credibilità - OrizOrizzonte : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @il_laocoonte @Lamontagnamia @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - CalcioOggi : Il Giornale - Milan, nei prossimi giorni nuovo tentativo per Botman - Milan News -