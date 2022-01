Gigi D'Alessio di nuovo papà: è nato il quinto figlio (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Francesco, benvenuto alla vita'. Con queste parole il cantautore napoletano Gigi D'Alessio e la compagna Denise Esposito annunciano sui social l'arrivo del piccolo Francesco, nato alla Casa di Cura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) 'Francesco, benvenuto alla vita'. Con queste parole il cantautore napoletanoD'e la compagna Denise Esposito annunciano sui social l'arrivo del piccolo Francesco,alla Casa di Cura ...

