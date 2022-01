Gigi D’Alessio di nuovo papà, è nato Francesco: “Benvenuto alla vita” (Di martedì 25 gennaio 2022) Gigi D’Alessio è di nuovo papà. Con un dolcissimo annuncio sui social, il cantautore napoletano ha rivelato di essere diventato padre per la quinta volta. Il 24, gennaio, infatti, è nato Francesco D’Alessio, il bimbo avuto con la nuova compagna Denise Esposito. Nel post condiviso su Instagram fa bella mostra di sé un cartellino azzurro, con tutti i dettagli relativi al neonato: Francesco D’Alessio, nato il 24.01.2022, alle ore 15.14. Peso: 3.240 kg, lunghezza: 49,5 cm. Vi raccomandiamo... Emis Killa sorprende tutti: "Sono diventato papà, ma non metterò foto online" Emis Killa annuncia attraverso una foto su ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 25 gennaio 2022)è di. Con un dolcissimo annuncio sui social, il cantautore napoletano ha rivelato di essere diventato padre per la quinta volta. Il 24, gennaio, infatti, è, il bimbo avuto con la nuova compagna Denise Esposito. Nel post condiviso su Instagram fa bella mostra di sé un cartellino azzurro, con tutti i dettagli relativi al neoil 24.01.2022, alle ore 15.14. Peso: 3.240 kg, lunghezza: 49,5 cm. Vi raccomandiamo... Emis Killa sorprende tutti: "Sono diventato, ma non metterò foto online" Emis Killa annuncia attraverso una foto su ...

