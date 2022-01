Giacomo Urtis risponde alle domande dei fan sul GF Vip: ecco cosa è emerso (FOTO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Giacomo Urtis sui social risponde alle domande dei fan riguardo tutte le curiosità sul Grande Fratello Vip: ecco le sue parole L’ex gieffino Giacomo Urtis in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrato in gara in coppia con la stellare Valeria Marini. Anche quest’anno Giacomo è stato supportato dai tantissimi fan “botoxini” come li chiama lui in questa nuova avventura televisiva. Urtis infatti aveva già affrontato l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, nella quinta edizione ammaliando sempre di più il pubblico con la sua estrema semplicità. Giacomo è noto come il “Chirurgo dei VIP”, grazie al suo talento è riuscito a diventare un chirurgo estetico molto richiesto nell’ambito dello ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022)sui socialdei fan riguardo tutte le curiosità sul Grande Fratello Vip:le sue parole L’ex gieffinoin questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrato in gara in coppia con la stellare Valeria Marini. Anche quest’annoè stato supportato dai tantissimi fan “botoxini” come li chiama lui in questa nuova avventura televisiva.infatti aveva già affrontato l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, nella quinta edizione ammaliando sempre di più il pubblico con la sua estrema semplicità.è noto come il “Chirurgo dei VIP”, grazie al suo talento è riuscito a diventare un chirurgo estetico molto richiesto nell’ambito dello ...

