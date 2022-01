GFVip, Soleil Sorge racconta la verità: «Sotto le coperte con Alex Belli?» (Di martedì 25 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip da tempo il pubblico e gli inquilini della casa si chiedono cosa sia successo Sotto le lenzuola fra Alex Belli e Soleli Sorge. L?attore e l?ex tronista hanno fatto... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip da tempo il pubblico e gli inquilini della casa si chiedono cosa sia successole lenzuola frae Soleli. L?attore e l?ex tronista hanno fatto...

Advertising

GrandeFratello : Ahi ahi ahi, qui c'è del tè bollente per Soleil! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA… - MediasetPlay : Il consiglio di Carmen per Manila e Soleil... Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la… - GrandeFratello : Kabir ha preso la sua decisione argomentandola... ha deciso quindi di salvare Soleil, condannando Federica alla nom… - scarmen29 : RT @ohsoslytherin_: jessy di un cringe e una pesantezza unica che cerca in tutti i modi di farsi la storiella con barù perché ha visto gli… - DarkRain4 : RT @BluStanza: Nathaly: Soleil ha un fidanzato fuori... Kabir: aveva? Nathaly: ha.... Kabir:mmm, e perché nessuno parla di questo? ??? #gfv… -