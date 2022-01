GFVip, Lulù lo ha fatto con Giucas: il momento commovente dopo la puntata (Di martedì 25 gennaio 2022) La puntata del lunedì sera del GF Vip ha visto la tanto attesa uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo. Il giovane ha deciso di abbandonare il gioco per preservare il suo stato di salute purtroppo molto fragile. LEGGI ANCHE: — GF Vip, le parole hot di Manuel a Lulù prima di lasciare la casa Dentro la casa è rimasta Lulù, visibilmente commossa: da una parte la principessa è apparsa dispiaciuta per aver dovuto mettere fine alla convivenza con Manuel, dall’altra comunque contenta di sapere che è nato un amore che potranno continuare a coltivare a gioco finito. https://twitter.com/alinoris/status/1485760273126510593La lettera di Manuel e la reazione di Lulù e Giucas Manuel, prima di uscire, ha nascosto una lettera per Lulù nella casa. La ragazza l’ha trovata e l’ha mostrata subito ... Leggi su funweek (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladel lunedì sera del GF Vip ha visto la tanto attesa uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo. Il giovane ha deciso di abbandonare il gioco per preservare il suo stato di salute purtroppo molto fragile. LEGGI ANCHE: — GF Vip, le parole hot di Manuel aprima di lasciare la casa Dentro la casa è rimasta, visibilmente commossa: da una parte la principessa è apparsa dispiaciuta per aver dovuto mettere fine alla convivenza con Manuel, dall’altra comunque contenta di sapere che è nato un amore che potranno continuare a coltivare a gioco finito. https://twitter.com/alinoris/status/1485760273126510593La lettera di Manuel e la reazione diManuel, prima di uscire, ha nascosto una lettera pernella casa. La ragazza l’ha trovata e l’ha mostrata subito ...

GrandeFratello : Momenti stupendi tra Lulù e Manuel... pensare al distacco fa già male. Mentre i minuti passano inesorabili. #GFVIP - GrandeFratello : Una coccola per Jessica e Lulù... direttamente dalla loro mamma. Che non le lascia mai da sole. #GFVIP - mattino5 : Dopo aver ascoltato la lettera di Manuel a Lulù, noi tutti così ?? #GFVIP #Mattino5 - cherry19611883 : RT @TrashLove2: P E R S E M P R E ?? Manuel e Lulù #gfvip #luluemanuel #fairylu - Rov64827300 : RT @nagioia08: Jessica, lulù e company a cui non piace l'#Solphie E questa settimana passerà un altro aereo per soleile sophie Karma #gf… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Lulù Manuel Bortuzzo dopo l'uscita dal GF Vip: la prima dedica social è per Lulù #gfvip #luluemanuel pic.twitter.com/8yIFVX6zua ? Martina (@marlufairy) January 24, 2022 Manuel e Lulù. Siete stati una delle cose più vere e intense di questa edizione. Grazie. #GFvip #fairylu pic.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa. Lulù gli scrive una lettera dolcissima GFVip, la lettera di Lulù a Manuel Bortuzzo Lulù ha voluto ricambiare il gesto di Manuel, che pochi giorni fa ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore alla ragazza. 'Sei la vita che non ...

