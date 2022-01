GfVip | il reality show finisce nella bufera | dalla regia arriva l’immediata censura

Leggi su topicnews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un nuovo terremoto ha scosso la sesta edizione del Grande Fratello Vip, al punto che laè stata costretta are la scena Quella di cui vi parliamo quest’oggi è una vicenda che si differenzia rispetto alle solite. Non si tratta infatti né di un nuovo flirt né dell’ennesima litigata tra due “vipponi”, bensì di un particolare episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico da casa. Come ben sappiamo, una degli ultimi concorrenti ad essere entraticasa è Delia Duran. Delia Duran (Instagram)La moglie di Alex Belli infatti, ha varcato la porta rossa a poche settimane di distanza dal ritiro di suo marito. Il suo ingresso in realtà era già atteso da qualche tempo ma, per una serie di problemi organizzativi, è slittato di diversi giorni. Una volta entratacasa più spiata d’Italia ...