GF Vip | Soleil magnetica in rosa | costo e marchio di top e pantaloni sfoggiati in puntata

Leggi su sologossip

(Di martedì 25 gennaio 2022) Per la trentasettesimadel GF Vip 6,è ha scelto top eimpossibili da non notare: sapete quanto costa la mise? Quella andata in onda ieri sera è stata certamente una delle puntate più interessanti ma anche difficili del GF Vip 6: gli accesissimi scontri che hanno visto protagonista Alex Belli, l’uscita L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.