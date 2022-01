GF Vip, nuova fiamma fuori dalla casa per Alex Belli? La replica del gieffino (Di martedì 25 gennaio 2022) Tra i concorrenti più chiacchierati di questa sesta edizione del GF Vip, anche fuori dalla casa Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti. Il suo triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, entrambe gieffine, sta dividendo il pubblico da casa. Recentemente è emerso un gossip che vedrebbe l’attore interessato ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tra i concorrenti più chiacchierati di questa sesta edizione del GF Vip, anchecontinua ad essere uno dei protagonisti. Il suo triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, entrambe gieffine, sta dividendo il pubblico da. Recentemente è emerso un gossip che vedrebbe l’attore interessato ad L'articolo

Advertising

Paola33769798 : RT @MusicTvOfficial: #GuessMyAge, il game show condotto da @Max_Giusti, sbarca in prima serata con una nuova formula a squadre, mercoledì 2… - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli svela il nome della sua nuova fiamma: «Ve la presento, si chiama Bella» - zazoomblog : Gf Vip Alex Belli svela il nome della sua nuova fiamma: Ve la presento si chiama Bella - #Belli #svela #della… - Diregiovani : Alex Belli continua a essere al centro del #gossip. Un paparazzo ha fatto una rivelazione choc sull’attore: 'Sta fr… - chiocco1981 : RT @alexmagnicxc: Trevigiana DOC Gnoc . Nuova alla centoxcento . La centoxcento fatta dalle qualunque . No vip, no star ,no stracazzo d… -