Gf Vip 6 | trentasettesima puntata | commovente addio di Manuel Bortuzzo che abbandona il reality | Kabir Bedi preferito dal pubblico | i nominati sono…

(Di martedì 25 gennaio 2022) Si è appena conclusa ladel Gf Vip 6, in studio il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Lasi è aperta parlando di Soleil Sorge e Delia Duran. Entrambe scombussolate dopo l’ingresso di Alex Belli nella scorsa, ma che tuttavia sono riuscite improvvisamente ad instaurare una convivenza pacifica. Soleil ha sottolineato che la sua disperazione non era legata ad Alex ma a quello che sta vivendo in Casa e alla sorpresa del padre, inoltre le due donne sono stanche di tutta la situazione. Delia non sa ancora quello che l’attore ha fatto negli ultimi giorni: l’ha lasciata con un Tweet. Soleil ha avuto un crollo venerdì scorso e si sente attaccata dalla maggior parte dei vip oltre che isolata. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan non sopportano ...