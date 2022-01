Gf Vip 6 | Soleil Sorge confessa cosa ha scritto ad Alex Belli nella lettera | la reazione inaspettata di Delia Duran

(Di martedì 25 gennaio 2022) Questa notteha rivelato ail contenuto dellache l’ex corteggiatrice haadte la puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha raccontato cheha di nascosto consegnato un foglio contenente le sue parole a Giacomo Urtis il quale ha avuto il compito di far arrivare laad. Come riportato dal sito biccy.it,te la notte laha avuto un confronto con laalla quale ha ammesso: Sappi che houna brutta copia di questache gli ho mandato. Gli ho‘è ora che ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge confessa cosa ha scritto ad Alex Belli nella lettera: la reazione inaspettata di Delia Duran… - infoitcultura : GF Vip, la confessione di Soleil: cosa c’è stato sotto le coperte con Alex - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge e Delia Duran? Amicizia finta'': l’attacco di Biagio D’Anelli - infoitcultura : Gf Vip, Soleil Sorge è una furia contro Giucas Casella: “Basta” - filoXXL : @GrandeFratello Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: 'Se fosse stata con me al GF Vip mi avrebbero espulso' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Sorge vs Alex Belli e Delia Duran/ "Ecco il loro piano nella casa del Gf, L'AMMISSIONE SUI PRELIMINARI CON ALEX DURANTE UN DIALOGO CON SOPHIE Poi,Sorge ha ancora attaccato ...Antonella Elia vse Alex Belli/ "Che schifo che fanno, squallidoni proprio" Antonella Elia critica Katia Ricciarelli e dice le sue sulle nuove opinioniste del Grande Fratello'Mi è ...L'influencer crede che Manila abbia manomesso il comunicato del Grande Fratello ed espone il suo pensiero a Katia ...Alex Belli non è solo uscito dallo studio del Grande Fratello Vip in modo brusco, ma è anche andato via dall'Italia all'improvviso. Dopo aver lasciato Delia Duran ed ...