Genoa, Caicedo via senza rimpianti. Dopo Piccoli, si stringe per Amiri (Di martedì 25 gennaio 2022) Flop. Non c'è altro termine che meglio descriva l'avventura di Felipe Caicedo al Genoa: l'ex Lazio, arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo in condizioni fisiche non ottimali, in sei mesi in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Flop. Non c'è altro termine che meglio descriva l'avventura di Felipeal: l'ex Lazio, arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo in condizioni fisiche non ottimali, in sei mesi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Caicedo Genoa, Caicedo via senza rimpianti. Dopo Piccoli, si stringe per Amiri Flop. Non c'è altro termine che meglio descriva l'avventura di Felipe Caicedo al Genoa: l'ex Lazio, arrivato l'ultimo giorno del mercato estivo in condizioni fisiche non ottimali, in sei mesi in rossoblù ha messo insieme 9 presenze in campionato di cui solo una da ...

Inter, pazza idea Gosens per la fascia sinistra La scrematura di nomi ha partorito quello più facile e per certi versi scontato: Felipe Caicedo . L'attaccante, ora al Genoa, è stato per anni arma a partita in corso di Simone Inzaghi alla Lazio e ...

Caicedo: i muscoli, il reality, la moglie e...l'Inter. Quello che non sai di lui La Gazzetta dello Sport SM: “Inter-Gosens, Zhang parla con Percassi”. Nuovo dettaglio sul pagamento L'esterno tedesco è il vero obiettivo dell'Inter. Nel summit di mercato di ieri si è parlato anche di Caicedo per l'attacco ...

Calciomercato Inter: assalto a Gosens, in alternativa Bernardeschi e Caicedo Il tedesco ha un accordo di massima con il Newcastle, ma l'Inter continua a cercare un rinforzo sulla fascia sinistra ...

