Gemma Galgani? Scandaloso portarla in tv | terremoto a Mediaset | chi la vuole far fuori

(Di martedì 25 gennaio 2022) Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Cioè, l'ex Gabbiano - che è stato fidanzato con- viene nominato nel corso del dating-show. Quindi, in qualche modo, torna nel programma che l'ha reso celebre. Facciamo, però, un passo indietro. La storia d'amore tra Giorgio eè durata un paio di anni ed è stata sulla bocca di tutti. Poil'ha lasciato Giorgio in modo clamoroso. Una vera e propria rottura che è arrivata praticamente ovunque. Giorgio, dopo quella esperienza, ha messo la parola fine con Uomini e Donne e con: un addio che pesa ancora nella sua vita. Ogni volta che parla fa notizia, questo è un elemento oggettivamente vero. In un'intervista su Nuovo Tv torna ad attaccare ...

Giorgio Manetti è stato uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne e in un certo senso continua a esserlo. La sua storia d'amore con Gemma Galgani è stata sulla bocca di tutti per due anni circa, con i vari tira e molla e con tutto ciò che è successo. Sono indimenticabili due date per il pubblico del programma: il famoso 4 ...