Gelato negato perché senza green pass | 88enne tira fuori una pistola

Voleva andare da McDonald's per prendere un gelato, ma essendo sprovvisto di green pass gli è stato negato l'accesso. Per questo motivo, un 88enne ha tirato fuori una pistola minacciando un vigilante. È accaduto in provincia di Napoli, a Casoria.

Voleva andare da McDonald's per prendere un gelato, ma essendo sprovvisto di green pass gli è stato negato l'accesso. Per questo motivo, un 88enne ha tirato fuori una pistola minacciando un vigilante. È accaduto in provincia di Napoli, a Casoria. Dopo qualche attimo di tensione, l'anziano ha cambiato idea e si è allontanato, ma è stato poi rintracciato nella sua abitazione, dove è stata trovata anche l'arma.