Gazzetta: dopo la sosta gli stadi torneranno ad essere aperti al 50% della capienza (Di martedì 25 gennaio 2022) dopo la sosta per la Nazionale, il campionato di Serie A ricomincerà con gli stadi aperti al 50% della capienza. Ciò vuol dire che il derby di Milano del 5 febbraio avrà 38mila spettatori, ovvero la metà della capienza di San Siro. Non occorre un nuovo decreto per stabilirlo, scrive la Gazzetta dello Sport. “Finito il periodo di autoriduzione del 50 per cento, suggerito in qualche modo dal premier e dal ministro della Salute, la Lega ovviamente non rinnoverà la misura. A guidare quindi i numeri delle capienze, tornerà a essere il decreto che fissa al 50 per cento (per gli stadi) e al 35 per cento (per i palazzetti, peraltro in questo caso non c’è stato nessun cambiamento) i limiti da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022)laper la Nazionale, il campionato di Serie A ricomincerà con glial 50%. Ciò vuol dire che il derby di Milano del 5 febbraio avrà 38mila spettatori, ovvero la metàdi San Siro. Non occorre un nuovo decreto per stabilirlo, scrive ladello Sport. “Finito il periodo di autoriduzione del 50 per cento, suggerito in qualche modo dal premier e dal ministroSalute, la Lega ovviamente non rinnoverà la misura. A guidare quindi i numeri delle capienze, tornerà ail decreto che fissa al 50 per cento (per gli) e al 35 per cento (per i palazzetti, peraltro in questo caso non c’è stato nessun cambiamento) i limiti da ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dopo "Un bambino vaccinato è più corazzato. I genitori proteggano i propri figli" ... direttore del Programma materno infantile dell'Ausl di Reggio Emilia, parla alla Gazzetta di ... Dopo due anni così se lo meritano. Un bambino vaccinato è più corazzato, può contagiarsi lo stesso ma ...

Cessione del credito: come guadagnarci fino al 7 febbraio 2022 ...in vigore (per esserne certi bisogna aspettare la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ... caratteristica che viene meno per chi, invece, invia la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dopo il ...

Spalletti: “Bravi a reagire subito dopo il pari. Ma serve più cattiveria” La Gazzetta dello Sport LIVE Australian Open, Berrettini-Monfils: caccia alla semifinale Matteo Berrettini e Gael Monfils sono in campo per il riscaldamento. Si affrontano sulla Rod Laver Arena per un posto in semifinale. Finisce rapidamente il match tra Jessica Pegula e la numero 1 al mo ...

GAZZETTA - Il Torino vuole arrivare a Gatti del Frosinone, il calciatore piace anche al Napoli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dopo aver chiuso Pellegri, il Torino vuole completare il mercato mettendo a segno un altro rinforzo. Secondo il quotidiano infatti, i granata sono i ...

