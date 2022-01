Gaffe di Biden “l’addormentato” | insulta un giornalista video dimenticandosi del microfono aperto

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Che stupido figlio di put….”. Joetiene fede al soprannome affibbiatogli da Donald Trump, “Sleepy Joe”, non si accorge che ilè acceso eundi Fox News. Alla Casa Bianca, ilPeter Doocy pone al presidente degli Stati Uniti una domanda sull’inflazione e sulla possibilità che il tema diventi centrale in vista delle elezioni di midterm.non gradisce – si fa per dire – la domanda e si lascia andare ad un apprezzamento che viene pienamente catturato dalacceso. “… Che stupido figlio di putt…“, dice il presidente.e la grana dell’Ucraina Mostra nervosismo, il presidente americano, forse a causa della grana Ucraina, con la decisione, presa ieri, di annunciare l’invio di truppe Usa al ...

AGI - Gaffe per il presidente americano: Joe Biden si è lasciato scappare un insulto a un giornalista di Fox News, pensando che il microfono fosse spento. Dopo che Peter Doocy, reporter con cui Biden si è lasciato andare in un commento volgare e ingiurioso nei confronti del giornalista. Insulti al giornalista Peter Doocy da parte del presidente Usa Joe Biden: poi le scuse. Spuntano anche dei precedenti. Gaffe di Joe Biden nel corso di un incontro con i giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti non si è infatti accorto di avere il microfono aperto e così è stato pizzicato a insultare pesantemente un giornalista.