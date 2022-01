Fuori dal coro, le anticipazioni della puntata di oggi 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) . Ampio spazio sarà dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica Stasera, martedì 25 gennaio, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena. Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni. Leggi anche: QUIRINALE, PRIMA FUMATA NERA. LE TRATTATIVE ENTRANO NEL VIVO Come di consueto, con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) . Ampio spazio sarà dedicato all’elezione del PresidenteRepubblica Stasera, martedì 25, in prima serata su Retequattro, a “dal”, Mario Giordano dedicherà ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo PresidenteRepubblica, tra operazioni di voto e retroscena. Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale WelfareRegione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni. Leggi anche: QUIRINALE, PRIMA FUMATA NERA. LE TRATTATIVE ENTRANO NEL VIVO Come di consueto, con ...

