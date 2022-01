Funerali di Fasano, i grandi elettori a Salerno per l’ultimo saluto (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Ho voluto interrompere le trattative per l’elezione del presidente della Repubblica italiana e ed essere presente perché è giusto così quando se ne va via un amico ed una persona per bene”. Le parole utilizzate da Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia a commento della sua presenza a Salerno ai Funerali del deputato Enzo Fasano sono condivisi dalla maggior parte dei parlamentari che non hanno voluto mancare all’ultimo saluto al collega, amico, politico che, super partes, è stato descritto come una persona leale, perbene. C’erano tutti ai Funerali che si sono svolti questa mattina alle 10 al Duomo di Salerno, officiati da Don Michele Pecoraro, dopo la benedizione della salma da parte del vescovo. Proprio per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ho voluto interrompere le trattative per l’elezione del presidente della Repubblica italiana e ed essere presente perché è giusto così quando se ne va via un amico ed una persona per bene”. Le parole utilizzate da Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia a commento della sua presenza aaidel deputato Enzosono condivisi dalla maggior parte dei parlamentari che non hanno voluto mancare alal collega, amico, politico che, super partes, è stato descritto come una persona leale, perbene. C’erano tutti aiche si sono svolti questa mattina alle 10 al Duomo di, officiati da Don Michele Pecoraro, dopo la benedizione della salma da parte del vescovo. Proprio per ...

