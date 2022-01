Formazioni ufficiali Marocco-Malawi | Coppa d’Africa 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ledi, sfida valevole per gli ottavi di finale della. Importante e atteso confronto tra le due compagini di riferimento, con i marocchini assolutamente favoriti per l’accesso ai quarti del torneo continentale. Ilpotrà infatti contare sull’apporto di Achraf Hakimi, ex esterno di centrocampo dell’Inter e attualmente in forza al Paris Saint-Germain, devastante in campo aperto e abile nel dribbling: un game-changer da tener d’occhio. Ilproverà a insidiare i più quotati avversari con orgoglio e costanza di riferimento, cercando di limitare le potenzialità offensive degli opponenti. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dai rispettivi allenatori: ...