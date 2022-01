Formazione, contro la dispersione scolastica la Regione stanzia 10,5 milioni di euro (Di martedì 25 gennaio 2022) “Dieci milioni e mezzo di euro per la realizzazione da parte delle Agenzie formative degli interventi formativi Iepf di tipo duale per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24. E’ quanto abbiamo approvato oggi in Giunta regionale, continuando a consolidare e rafforzare il sistema duale in Campania con le esperienze di alternanza scuola, Formazione e imprese”. Cosi’ l’assessore regionale alla Formazione, Armida Filippelli. “Dinanzi al gravissimo problema della dispersione scolastica – sottolinea Filippelli – abbiamo deciso di investire ancora piu’ risorse sul sistema duale per favorire l’ occupabilita’ giovanile e continuare una sperimentazione che in questi anni ha dato molto positivi. In particolare – precisa l’assessore – abbiamo stanziato 10.020.708, 30 per i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) “Diecie mezzo diper la realizzazione da parte delle Agenzie formative degli interventi formativi Iepf di tipo duale per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24. E’ quanto abbiamo approvato oggi in Giunta regionale, continuando a consolidare e rafforzare il sistema duale in Campania con le esperienze di alternanza scuola,e imprese”. Cosi’ l’assessore regionale alla, Armida Filippelli. “Dinanzi al gravissimo problema della– sottolinea Filippelli – abbiamo deciso di investire ancora piu’ risorse sul sistema duale per favorire l’ occupabilita’ giovanile e continuare una sperimentazione che in questi anni ha dato molto positivi. In particolare – precisa l’assessore – abbiamoto 10.020.708, 30 per i ...

