Foggia | Zeman non si presenta all’allenamento | rottura vicina con il club rossonero?

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l'esonero del ds Pavone, da parte del patron pugliese, Canonico, alsi preannuncia un possibile ribaltone sulla panchina. Addio vicino anche per il tecnico boemo, Zdenek

Advertising

CalcioWebPuglia : Foggia, Zeman non si presenta all'allenamento: rottura sempre più vicina - ILOVEPACALCIO : Foggia, riprendono gli allenamenti: assenti Zeman e il suo vice, addio vicino? - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : Foggia, Zeman non si presenta all'allenamento: rottura sempre più vicina - immediatonet : ?? #Zeman al capolinea? Il boemo diserta l’allenamento. Ai titoli di coda la sua storia d’amore con il #Foggia ?? - Gasperiniano : Vlahovic alla Juve è paragonabile a Tomori al Foggia di Zeman: 0 senso -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Zeman

Ha convinto abbastanza la prestazione di Merkaj, attaccante albanese arrivato dal, ma i ... non così la squadra dinel complesso, e lo stesso tecnico boemo, schiantati in casa dal Latina. ...Cambi nei quadri dirigenziali nel Messina e nel: la società peloritana riapre le porte al ... Il club allenato da, che starebbe valutando di dimettersi, pensa a rinforzare il reparto ...Dopo l'esonero del ds Pavone, da parte del patron pugliese, Canonico, al Foggia si preannuncia un possibile ribaltone sulla panchina. Addio vicino anche per il tecnico boemo, Zdenek Zeman?Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.30, il Foggia ha ripreso ad allenarsi al Coni: presente tutta la squadra a eccezione di qualche interprete e compreso Mastour, oggetto della discorsia relativa all’ ...