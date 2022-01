Fiorentina, Torreira positivo al Covid-19: la nota dell’Uruguay (Di martedì 25 gennaio 2022) . Centrocampista a rischio per la Lazio Non una buona giornata per la Fiorentina, ormai rassegnata all’idea di perdere Dusan Vlahovic promesso alla Juventus. Lucas Torreira è infatti risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato l’Uruguay con una nota ufficiale. Il giocatore viola, assieme al compagno Diego Rossi, è stato posto in isolamento. Torreira è da considerarsi a forte rischio per il match in programma sabato 5 gennaio con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) . Centrocampista a rischio per la Lazio Non una buona giornata per la, ormai rassegnata all’idea di perdere Dusan Vlahovic promesso alla Juventus. Lucasè infatti risultatoal. Lo ha comunicato l’Uruguay con unaufficiale. Il giocatore viola, assieme al compagno Diego Rossi, è stato posto in isolamento.è da considerarsi a forte rischio per il match in programma sabato 5 gennaio con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

