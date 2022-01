Fiorentina, tifosi infuriati: striscioni durissimi contro Vlahovic! (Di martedì 25 gennaio 2022) La rabbia è esplosa a Firenze dopo le ultime notizie di calciomercato che accostano in modo inequivocabile Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante della Fiorentina, autore di 17 gol con i viola in questa prima parte del campionato e capocannoniere della Serie A con Immobile, potrebbe a breve passare in bianconero seguendo le orme di Baggio, Bernardeschi e Chiesa, e questo ha spinto alcuni tifosi ad andare decisamente oltre. Dusan Vlahovic, ormai promesso sposo della JuventusNei pressi dello stadio Franchi, davanti a dove si allenano gli uomini di Italiano, sono apparsi diversi striscioni con appellativi razzisti nei confronti del giocatore, gli stessi che i tifosi dell’Atalanta utilizzarono a margine della partita di campionato e che spinsero la società viola a chiedere rispetto per il proprio attaccante. Non ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) La rabbia è esplosa a Firenze dopo le ultime notizie di calciomercato che accostano in modo inequivocabile Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante della, autore di 17 gol con i viola in questa prima parte del campionato e capocannoniere della Serie A con Immobile, potrebbe a breve passare in bianconero seguendo le orme di Baggio, Bernardeschi e Chiesa, e questo ha spinto alcuniad andare decisamente oltre. Dusan Vlahovic, ormai promesso sposo della JuventusNei pressi dello stadio Franchi, davanti a dove si allenano gli uomini di Italiano, sono apparsi diversicon appellativi razzisti nei confronti del giocatore, gli stessi che idell’Atalanta utilizzarono a margine della partita di campionato e che spinsero la società viola a chiedere rispetto per il proprio attaccante. Non ...

Glongari : I tifosi della #Fiorentina infuriati con #Vlahovic per la trattativa in corso con la #Juventus - CB_Ignoranza : Tifosi della Fiorentina essere tipo: - CB_Ignoranza : Stanno giocando con i sentimenti di milioni di tifosi. #DusanVlahovic #Juventus #Fiorentina #Calciomercato - FrancescoNofer5 : La cosa che mi fa rabbrividire sono i tifosi che fanno i contabili della #Fiorentina su #VlahovicBianconero. “Eh 67… - puigisismo : In tutto ciò mi dispiace per i tifosi della Fiorentina che penso siano i più anti juventini d’Italia e siamo già al… -