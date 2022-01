Fiorentina | minacce a Vlahovic | la Questura mette sotto protezione la casa del giocatore

(Di martedì 25 gennaio 2022) Gli striscioni minatori contro Dusanhanno convinto ladi Firenze ad organizzare una sorveglianza all’abitazione del calciatore della, sempre più vicino alla Juventus. Lo scrive Repubblica. “Ladi Firenze ha organizzato una serie di servizi di polizia a tutela di Dusan”. “I toni usati negli striscioni e soprattutto nei commenti sui social, hanno spinto laa procedere di iniziativa (il calciatore al momento non ha presentato denuncia): in particolare nei pressi dell’abitazione del numero 9 viola è stata avviata una ‘sorveglianza dinamica’ che consiste in un frequente passaggio di volanti davanti alla sua abitazione”. L'articolo ilNapolista.

