Fiorentina, chi è Cabral. Ecco il bomber brasiliano favorito per il dopo Vlahovic (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - Con l'addio di Vlahovic ormai imminente e con destinazione Juventus (salvo improbabili colpi di scena), Firenze è pronta a voltare pagina. Certo con qualche mal di pancia ... Leggi su lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - Con l'addio diormai imminente e con destinazione Juventus (salvo improbabili colpi di scena), Firenze è pronta a voltare pagina. Certo con qualche mal di pancia ...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - Newpurpleaccou1 : RT @valeindie6: Scusate ma voi tifate Fiorentina o tifate per Vlahovic? Io tifo Fiorentina. L’ho tifata quando eravamo nella merda, la tif… - Bibolottistuta1 : RT @valeindie6: Scusate ma voi tifate Fiorentina o tifate per Vlahovic? Io tifo Fiorentina. L’ho tifata quando eravamo nella merda, la tif… - ale_diomai : Siccome di solito non ascolto la radio, ma oggi voglio segnarmi i nomi di chi farà il funerale alla Fiorentina, a f… - valeindie6 : Scusate ma voi tifate Fiorentina o tifate per Vlahovic? Io tifo Fiorentina. L’ho tifata quando eravamo nella merda… -