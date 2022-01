Fiorentina, Amrabat sempre nel mirino del Tottenham (Di martedì 25 gennaio 2022) Amrabat potrebbe accasarsi al Tottenham allenato da Antonio Conte. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina Amrabat è pronto a salutare la Fiorentina. Il centrocampista potrebbe presto accasarsi al Tottenham allenato da Antonio Conte in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira, che riferisce del pressing da parte del tecnico per l’arrivo del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022)potrebbe accasarsi alallenato da Antonio Conte. Il centrocampista è in uscita dallaè pronto a salutare la. Il centrocampista potrebbe presto accasarsi alallenato da Antonio Conte in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira, che riferisce del pressing da parte del tecnico per l’arrivo del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

