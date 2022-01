FEI e Banca Sistema a sostegno delle PMI italiane con 150mln

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) ehanno firmato un accordo apiccole e medie impresegrazie al quale FEI metterà a disposizione una garanzia per 150 milioni di euro nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) epotrà erogare liquidità aggiuntiva alle imprese private attraverso operazioni di factoring pro solvendo. Lo rende noto lo stesso istituto di credito in una nota stampa. Perché l’accordo FEI –L’accordo siglato fra FEI eè in linea con gli obiettivi delineati nel Piano Strategico 2021-2023 die permetterà di ampliare ulteriormente l’eterogeneità del ...

