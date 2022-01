Fedele Confalonieri: «I politici che votano per Mario Draghi si prendono a martellate» (Di martedì 25 gennaio 2022) Una massima del presidente di Mediaset e fedelissimo di Silvio Berlusconi mostra la rabbia che aleggia in Forza Italia contro l’attuale presidente del Consiglio. Che ora sta provando a ricucire per la corsa al Colle Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Una massima del presidente di Mediaset e fedelissimo di Silvio Berlusconi mostra la rabbia che aleggia in Forza Italia contro l’attuale presidente del Consiglio. Che ora sta provando a ricucire per la corsa al Colle

Advertising

TecceC : RT @espressonline: Fedele Confalonieri: «I politici che votano per Mario Draghi si prendono a martellate». Di @TecceC #Quirinale2022 #Pres… - mauromunafo : RT @espressonline: Fedele Confalonieri: «I politici che votano per Mario Draghi si prendono a martellate». Di @TecceC #Quirinale2022 #Pres… - ZzuCicciu : RT @espressonline: Fedele Confalonieri: «I politici che votano per Mario Draghi si prendono a martellate». Di @TecceC #Quirinale2022 #Pres… - espressonline : Fedele Confalonieri: «I politici che votano per Mario Draghi si prendono a martellate». Di @TecceC #Quirinale2022… - cmanara77 : RT @Libero_official: Il retroscena: #SilvioBerlusconi avrebbe negato con i suoi fedelissimi di aver chiuso in modo netto a #MarioDraghi. Pe… -