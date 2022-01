ExxonMobil si tinge di verde Ma scivola sugli obiettivi

Leggi su formiche

(Di martedì 25 gennaio 2022) Volete davvero la transizione? Allora facciamola seriamente. C’è voluta una rivolta ambientalista tra gli investitori per far comparire i piani di decarbonizzazione di, la compagnia petrolifera più grande dell’Occidente e la più restia ad abbracciare l’idea – almeno finora. La società (civile) è sincera nel suo desiderio di raggiungere un futuro con meno emissioni, ha detto il Ceo Darren Woods, e dunque lo siamo anche noi. Il loro nuovissimo piano per arrivare a zero emissioni nette entro il 2050 è scritto all’insegna della concretezza: fissa una data esatta (cosa che non si può dire di tutte le major) e delinea tagli alle emissioni dell’azienda in senso assoluto. Si parte da questo decennio: meno 20% di gas climalteranti entro il 2030 (rispetto al 2016), 30% nel settore specifico di esplorazione e produzione. Così facendo la compagnia texana rigetta ...