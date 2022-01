Evan Rachel Wood accusa Marilyn Manson | “Stuprata mentre giravamo un video”

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Non ero mai stata in una situazione così poco professionale fino a quel giorno… C’era il caos totale, non mi sentivo sicura . Ma non sapevo come dire di no, perché ero stata condizionata a non replicare mai, a stringere i denti e andare avanti“. Parole agghiaccianti. A pronunciarle l’attrice statunitensendo il cantante, suo ex compagno, di averla violentata durante le riprese di uno dei suoimusicali.(34 anni) e(53 anni) ai tempi della loro relazione L’attrice, conosciuta per i suoi ruoli nella serie ‘Westworld’ e nel film ‘Thirteen’, ha fatto queste accuse nel corso del documentario della HBO ‘Phoenix ...

Wood è tornata ad accusare Marilyn Manson, suo ex compagno, di averla violentata durante le riprese di uno dei suoi video musicali. L'attrice, conosciuta per il film Thirteen - 13 anni e, ...... sarebbe stata costretta a fare sesso con lui durante le riprese di 'Heart Shaped Glass' Stuprata sul set di un video dal Marilyn Manson: son pesanti le accuse che l'attriceWood ha ...After American actress Evan Rachel Wood accused Marilyn Manson of 'essentially raping her on camera' during a 15-year-old music video shoot, the singer's lawyer denied the allegations. "Brian (Manson) ...Actress Evan Rachel Wood accused her former fiancé Marilyn Manson of raping her on camera while filming a music video.