Eternals: il film Marvel contiene un easter egg legato a Star Wars (Di martedì 25 gennaio 2022) Il film Eternals, diretto dalla regista Chloe Zhao, contiene in una scena un easter egg legato all'universo di Star Wars Eternals è arrivato recentemente su Disney+ e la visione in streaming del film Marvel ha permesso ai fan di notare un easter egg legato all'universo di Star Wars. Il dettaglio, passato quasi del tutto inosservato durante la permanenza del lungometraggio nelle sale, è stato condiviso su Reddit dall'utente u/OscarTM3. Nel film Eternals c'è una scena ambientata a bordo del jet privato di Kingo dove gli Eterni stanno cercando di capire come affrontare il Celestiale Tiamut, una delle entità più antiche e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) Il, diretto dalla regista Chloe Zhao,in una scena uneggall'universo diè arrivato recentemente su Disney+ e la visione in streaming delha permesso ai fan di notare uneggall'universo di. Il dettaglio, passato quasi del tutto inosservato durante la permanenza del lungometraggio nelle sale, è stato condiviso su Reddit dall'utente u/OscarTM3. Nelc'è una scena ambientata a bordo del jet privato di Kingo dove gli Eterni stanno cercando di capire come affrontare il Celestiale Tiamut, una delle entità più antiche e ...

Advertising

sorridiselena : HO SCOPERTO CHE HARRY È NEL FILM #Eternals - step_real : Ho visto #Eternals Ma tre quarti del film non è noiosissimo??? - sasa_ost : a non aver visto eternals siamo rimasti io e io ma tbh tre ore di film non mi attirano - bodyguardhitsme : RT @annac428: Ikaris e Sersi #Eternals Amo questo film ?? #RichardMadden #ikaris #sersi #gemmachan - americatvd1 : Tante persone che dicono che Eternals non sia stato un gran film e che rovini l’MCU…ma perché? Fanno parte della Ma… -