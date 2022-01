Enzo Miccio a Back to School: carriera e vita privata del più famoso wedding planner italiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Enzo Miccio nasce a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio del 1971 e da ragazzo si trasferisce a Milano per studiare allo IED Istituto Europeo di Design. La passione per gli eventi di moda lo porta ad essere il più famoso wedding planner italiano. Oltre a condurre i suoi programmi televisivi, partecipa spesso come concorrente in altre trasmissioni. A novembre, infatti, lo vedremo in Back to School diretto da Nicola Savino, in cui Enzo Miccio e altre 24 personalità dovranno ripetere l’esame di quinta elementare. Il debutto di Enzo Miccio Tra il 1999 e il 2001 Enzo Miccio fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022)nasce a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio del 1971 e da ragazzo si trasferisce a Milano per studiare allo IED Istituto Europeo di Design. La passione per gli eventi di moda lo porta ad essere il più. Oltre a condurre i suoi programmi televisivi, partecipa spesso come concorrente in altre trasmissioni. A novembre, infatti, lo vedremo intodiretto da Nicola Savino, in cuie altre 24 personalità dovranno ripetere l’esame di quinta elementare. Il debutto diTra il 1999 e il 2001fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e ...

Advertising

GioCellRed : Questa puntata con king Enzo Miccio + la Elia e ciao comodino di nuovo faccia a faccia veramente domani voglio uno… - asfaltofresco : emozionandomi nel vedere il miglior concorrente di sempre di pechino express a back to school enzo miccio 6 la mia vita - Dorian221190 : RT @martyywho: Qui per Enzo Miccio #backtoschool - Dorian221190 : RT @_LaMiry_: I bimbi amano Enzo Miccio e come dargli torto #BackToSchool - NicoSavi : RT @outoftrash: Enzo Miccio e Antonella Elia nello stesso programma, grazie @NicoSavi #backtoschool -