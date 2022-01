Empoli, Marchizza si è rotto il crociato: “La mia sfida più grande” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire. Ho lesionato il crociato anteriore“. Riccardo Marchizza rende nota su instagram l’entità dell’infortunio accusato nel primo tempo di Empoli-Roma. Stagione finita per il terzino: “Domani faro l’intervento e poi inizierò forse la sfida piu grande della mia vita che affronterò con la dedizione e la forza che da sempre metto nel mio lavoro. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e a mio figlio. La frase di rito è scontata ma io la sento già dentro di me perché lo so che tornerò più forte di prima. Ci vediamo presto in campo”. FOTO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire. Ho lesionato ilanteriore“. Riccardorende nota su instagram l’entità dell’infortunio accusato nel primo tempo di-Roma. Stagione finita per il terzino: “Domani faro l’intervento e poi inizierò forse lapiudella mia vita che affronterò con la dedizione e la forza che da sempre metto nel mio lavoro. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e a mio figlio. La frase di rito è scontata ma io la sento già dentro di me perché lo so che tornerò più forte di prima. Ci vediamo presto in campo”. FOTO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo ...

