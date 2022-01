Emergenza freddo, l’arcivescovo Battaglia potenzia l’accoglienza notturna (Di martedì 25 gennaio 2022) “Di fronte alle basse temperature di questi giorni con il conseguente grave disagio per i fratelli senza dimora, su richiesta dell’arcivescovo Battaglia l’Ufficio Confraternite della Curia Arcivescovile ha trasferito in una sede provvisoria i materiali dell’Archivio, custoditi fino ad oggi in Via Duomo 8. Caritas di Napoli e Comunità di Sant’Egidio, quindi, hanno provveduto a ripulire e organizzare detti locali, per disporre di un maggior numero di posti per l’accoglienza notturna”, si legge in una nota. “Il Volontariato, cattolico e non, assicura la necessaria collaborazione provvedendo alla distribuzione di derrate alimentari. Si tratta di un intervento di Emergenza di fronte ad una situazione che mette a grave rischio la vita stessa di quanti sono costretti a vivere per strada”, conclude la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) “Di fronte alle basse temperature di questi giorni con il conseguente grave disagio per i fratelli senza dimora, su richiesta dell’Ufficio Confraternite della Curia Arcivescovile ha trasferito in una sede provvisoria i materiali dell’Archivio, custoditi fino ad oggi in Via Duomo 8. Caritas di Napoli e Comunità di Sant’Egidio, quindi, hanno provveduto a ripulire e organizzare detti locali, per disporre di un maggior numero di posti per”, si legge in una nota. “Il Volontariato, cattolico e non, assicura la necessaria collaborazione provvedendo alla distribuzione di derrate alimentari. Si tratta di un intervento didi fronte ad una situazione che mette a grave rischio la vita stessa di quanti sono costretti a vivere per strada”, conclude la ...

