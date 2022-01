Elisabetta e la nipotina Lilibet sono unite da una data molto speciale

(Di martedì 25 gennaio 2022) La piccola, secondogenita di Harry e Meghan Markle, quest’anno compirà un anno e lo farà in unaper la Regina, la nonna che non ha ancora potuto conoscere. Mentre la piccola, infatti, spegnerà la sua prima candelina, la Sovrana sarà impegnata nelle celebrazioni del suo 70esimo anno di regno., lache le accomuna Come preannunciato lo scorso anno, il 2022 per la Reginarappresenta un traguardoimportante. La Queen si prepara a celebrare il Giubileo di Platino, evento che rappresenta un vero record:II a 96 anni sarà ufficialmente la Sovrana più longeva che il Regno Unito abbia mai ...

DiLei non può vedere la nipote Lilibet E nuovi dispiaceri giungono per anche dal principe Harry. L'anziana sovrana potrebbe non vedere mai la che porta il suo nome (Lilibet) ... Per la Regina Elisabetta II sono stati anni difficili di lutti, scandali, allontanamenti più o meno definitivi, alla quasi vigilia del 70esimo Giubileo dalla sua incoronazione, appare sempre più sola.